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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 62893 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 78982 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125173 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135481 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124984 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127417 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129697 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153087 просмотра

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В Харькове обрушился автомобильный мост

В Харькове обрушился автомобильный мост

Киев  •  УНН

 • 33565 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Харькове произошел обвал автомобильного моста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Харьковской области.

“25 августа в 8:46 в Новобаварского отдела полиции от оператора „102“ поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка ”Лоск“ в сторону поселка Песочин”, — говорится в сообщении.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, подтвердившая информацию об обвале моста.

“Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто. Информация зарегистрирована в Новобаварский отделе полиции”, - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

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