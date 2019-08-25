В Харькове обрушился автомобильный мост
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Харькове произошел обвал автомобильного моста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Харьковской области.
“25 августа в 8:46 в Новобаварского отдела полиции от оператора „102“ поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка ”Лоск“ в сторону поселка Песочин”, — говорится в сообщении.
По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, подтвердившая информацию об обвале моста.
“Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто. Информация зарегистрирована в Новобаварский отделе полиции”, - сообщили в полиции.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.