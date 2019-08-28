У Службі автодоріг Харківщини повідомили, на якому етапі відновлення зруйнованого мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. До зруйнованого поблизу Харкова мосту наразі везуть необхідні для початку проведення ремонтних робіт матеріали. Встановлюють вагончики для ремонтників. Про це у коментарі УНН повідомив перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області Сергій Пляка.
“Зараз іде передислокація. На місце везуть всі матеріали. Бригада на місці встановлює вагончики для того, щоб почалися роботи сьогодні. Проектні інститути зараз працюють на обрахування витрат та визначають термін проведення робіт”, — повідомив Пляка.
Наразі закрита ділянка дороги протяжністю 2 кілометри.
“Спричинюється дискомфорт для водіїв. Є відпрацьований з поліцією об’їзд. Закрита ділянка протяжністю 2 км”, — повідомив представник САД.
Як повідомляв УНН, 25 серпня у Харкові стався обвал автомобільного мосту.
Відновлювальні роботи обіцяли почати 28 серпня.