В штабе АТО предупредили о негативных гуманитарных последствиях из-за закрытия ДФС

"Ситуация, что происходит вокруг закрытия Донецкой фильтровальной станции, вызывает глубокое беспокойство руководства Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стабильная работа этого критического объекта гражданской инфраструктуры важна для сотен тысяч украинцев, проживающих как на подконтрольных Украины, так и территориях, временно оккупированных российско-оккупационными войсками.

Отмечается, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватаю и ряд небольших поселков. Поэтому закрытие этой станции на длительное время может вызвать серьезные гуманитарные последствия и еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

В штабе АТО убеждены, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции специально инсценирована и спровоцирована главарями оккупационной администрации РФ накануне заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы очередной раз дискредитировать силы Антитеррористической операции и иметь дополнительный рычаг давления на украинскую сторону переговорного процесса в Минске.

"Штаб Антитеррористической операции призывает представителей международных организаций по безопасности и гуманитарных организаций содействовать скорейшему разрешению ситуации с закрытием Донецкой фильтровальной станции и не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. По-прежнему, со своей стороны штаб АТО гарантирует безопасность работы станции и ее работников", - отмечается в заявлении.

Напомним, 18 апреля временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции.