В штабе АТО предупредили о негативных гуманитарных последствиях из-за закрытия ДФС

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 21006 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 49219 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 73042 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 87358 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 111668 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 143443 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 109181 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135371 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187863 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 285379 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
72%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 159896 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 147811 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 129666 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 184038 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 129561 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 130920 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 185423 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 416635 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 373798 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 458520 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 15981 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 16409 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 26355 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 36561 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 42452 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В штабе АТО предупредили о негативных гуманитарных последствиях из-за закрытия ДФС

Киев • УНН

 • 8564 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции без быстрого решения проблемы может привести к серьезным гуманитарным последствиям. Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО на своей странице в Facebook, передает УНН.

В штабе АТО предупредили о негативных гуманитарных последствиях из-за закрытия ДФС

"Ситуация, что происходит вокруг закрытия Донецкой фильтровальной станции, вызывает глубокое беспокойство руководства Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стабильная работа этого критического объекта гражданской инфраструктуры важна для сотен тысяч украинцев, проживающих как на подконтрольных Украины, так и территориях, временно оккупированных российско-оккупационными войсками.

Отмечается, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватаю и ряд небольших поселков. Поэтому закрытие этой станции на длительное время может вызвать серьезные гуманитарные последствия и еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

В штабе АТО убеждены, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции специально инсценирована и спровоцирована главарями оккупационной администрации РФ накануне заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы очередной раз дискредитировать силы Антитеррористической операции и иметь дополнительный рычаг давления на украинскую сторону переговорного процесса в Минске.

"Штаб Антитеррористической операции призывает представителей международных организаций по безопасности и гуманитарных организаций содействовать скорейшему разрешению ситуации с закрытием Донецкой фильтровальной станции и не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. По-прежнему, со своей стороны штаб АТО гарантирует безопасность работы станции и ее работников", - отмечается в заявлении.

Напомним, 18 апреля временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.20
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89