Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила роботу
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні, 18 квітня, о 15:05 тимчасово зупинили роботу Донецької фільтрувальної станції. Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті комунального підприємства "Вода Донбасу", передає УНН.
"Призупинено подачу питної води до Авдіївки, частково Донецька та Ясиноватої, селищ Червоний партизан, Крута балка та Верхньоторецьке", - йдеться в повідомленні сайту компанії.
Нагадаємо, що у Донецькій фільтрувальній станції готуються до призупинення роботи та евакуації персоналу.
Як повідомляв УНН раніше, 17 квітня під обстріл потрапив автобус, що перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього отримали поранення п’ятеро співробітників компанії, один з них перебуває у важкому стані.