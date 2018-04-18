Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу

"Приостановлено подачу питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, поселков Красный Партизан, Крутая Балка и Верхнеторецкое", - говорится в сообщении сайта компании.

Напомним, что в Донецкой фильтровальной станции готовятся к приостановке работы и эвакуации персонала.

Как сообщал УНН ранее, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании, один из них находится в тяжелом состоянии.