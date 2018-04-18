Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинить роботу
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 КВІТНЯ. УНН. Роботу Донецької фільтрувальної станції буде призупинено. Про це кореспонденту УНН повідомили в компанії комунального підприємства "Вода Донбасу".
"На даний час виконується підготовка до зупинки фільтрувальної станції та евакуації персоналу", - зазначили УНН у компанії.
Як зазначено на сайті комунального підприємства, Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою Авдіївку та прилеглі селища, а також окуповані Донецьк і Ясинувату.
Нагадаємо, 17 квітня під обстріл потрапив автобус, що перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього отримали поранення п’ятеро співробітників компанії, один з них перебуває у важкому стані.
Також УНН повідомляв, що протягом минулої доби 17 квітня у зоні проведення АТО бойовики "Л/ДНР" здійснили 45 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України.