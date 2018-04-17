Автобус із працівниками Донецької фільтрувальної станції обстріляли, 5 осіб поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Внаслідок обстрілу поранені п’ятеро співробітників Донецької фільтрувальної станції, передає УНН з посиланням на повідомлення офіційного сайту компанії.
“Сьогодні о 15.40 потрапив під обстріл автобус, що перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції”, — розповіли у компанії.
За інформацією ДФС, п’ятеро співробітників компанії поранені, один з них перебуває у важкому стані.
Нагадаємо, за даними штабу АТО, ситуація на лінії розмежування сторін на Донбасі загострюється, а російсько-окупаційні війська все активніше стріляють із заборонених мінськими домовленостями видів важкого озброєння.