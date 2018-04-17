Автобус с работниками Донецкой фильтровальной станции обстреляли, 5 человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В результате обстрела ранены пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции, передает УНН со ссылкой на сообщение официального сайта компании.
"Сегодня в 15.40 попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции", - рассказали в компании.
По информации ДФС, пятеро сотрудников компании ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.
Напомним, по данным штаба АТО, ситуация на линии разграничения сторон на Донбассе обостряется, а российско-оккупационные войска все активнее стреляют из запрещенных минскими договоренностями видов тяжелого вооружения.