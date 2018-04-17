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Штаб АТО: ситуація на лінії розмежування загострюється

Київ • УНН

 • 9019 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Ситуація на лінії розмежування сторін на Донбасі загострюється, а російсько-окупаційні війська все активніше стріляють із заборонених мінськими домовленостями видів важкого озброєння. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву прес-центру штабу АТО.

"Напруження на лінії розмежування сторін у районі проведення АТО продовжує зростати, а кількість обстрілів з боку російсько-окупаційних військ із заборонених мінськими домовленостями видів важкого озброєння невпинно збільшується", - повідомили у штабі.

Як зазначається, особливо інтенсивно минулої доби ворог почав застосовувати його в районі Світлодарської дуги по населеному пункту Зайцеве.

"Лише вчора його захисники були обстріляні п’ять разів. Особливо активно по Зайцевому застосовувалась ствольна артилерія. Зокрема ворог випустив тут майже три десятка боєприпасів калібру 152 мм та стільки ж калібру 122 міліметри. Застосовував противник також міномети 82 мм, гранатомети й стрілецьку зброю", - заявили у штабі.

Вказано, що не припиняються обстріли населеного пункту й сьогодні.

"Вночі російсько-окупаційні війська знову застосували по Зайцевому заборонену мінськими домовленостями важку артилерію, здійснивши по його захисниках майже півтора десятка пострілів із артилерійських систем калібру 152 мм", - сказано у заяві.

"Ситуація навколо Зайцевого надійно контролюється підрозділами Збройних сил України. Сили АТО безумовно дотримуються мінських домовленостей по всій лінії розмежування сторін на сході України", - вказали у штабі.

Нагадаємо, минулої доби бойовики здійснили 52 обстріли позицій сил АТО.

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