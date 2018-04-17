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Штаб АТО: ситуация на линии разграничения обостряется

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Ситуация на линии разграничения сторон на Донбассе обостряется, а российско-оккупационные войска все активнее стреляют из запрещенных минскими договоренностями видов тяжелого вооружения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление пресс-центра штаба АТО.

"Напряжение на линии разграничения сторон в районе проведения АТО продолжает расти, а количество обстрелов со стороны российско-оккупационных войск из запрещенных минскими договоренностями видов тяжелого вооружения постоянно увеличивается", - сообщили в штабе.

Как отмечается, особенно интенсивно за прошедшие сутки враг начал применять его в районе Светлодарской дуги по населенному пункту Зайцево.

"Только вчера его защитники были обстреляны пять раз. Особенно активно по Зайцево применялась ствольная артиллерия. В частности враг выпустил здесь почти три десятка боеприпасов калибра 152 мм и столько же калибра 122 миллиметра. Использовал противник также минометы 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие", - заявили в штабе.

Указано, что не прекращаются обстрелы населенного пункта и сегодня.

"Ночью российско-оккупационные войска вновь применили по Зайцево запрещенную минскими договоренностями тяжелую артиллерию, осуществив по его защитниках почти полтора десятка выстрелов из артиллерийских систем калибра 152 мм", - говорится в заявлении.

"Ситуация вокруг Зайцево надежно контролируется подразделениями Вооруженных сил Украины. Силы АТО безусловно придерживаются минских договоренностей по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", - указали в штабе.

Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 52 обстрела позиций сил АТО.

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