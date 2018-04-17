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Минулої доби бойовики здійснили 52 обстріли позицій сил АТО

Минулої доби бойовики здійснили 52 обстріли позицій сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 52 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ загинув, троє захисників — зазнали поранень та ще два військовослужбовці — отримали бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 52 обстріли позицій Збройних сил України, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.

“На Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляні захисники Пісків. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Мар’їнки, Верхньоторецького, Авдіївки, Шахти „Бутівка“, Гнутового, Кам’янки, Новотроїцького та Широкиного. Крім цього, агресор застосував бронетранспортери по наших укріпленнях неподалік Водяного, озброєння БМП — біля Талаківки та Гнутового, великокаліберні кулемети — в районі Лебединського, Мар’їнки, Талаківки, Пищевика та Павлополя. Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили захисники Невельського, Опитного, Лебединського, Гнутового і Талаківки, а поблизу Широкиного — вівся снайперський вогонь”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Зазначається, що на Луганському напрямку із забороненої 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 82 мм та гранатометів бойовики вели вогонь по наших позиціях поблизу Зайцевого. Крім цього, агресор застосував озброєння БМП та гранатомети по українських укріпленнях під Луганським, гранатомети — неподалік Кримського, а великокаліберні кулемети — в районі Станиці Луганської та Новолуганського.

На жаль, унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, троє захисників — зазнали поранень та ще два військовослужбовці — отримали бойове травмування. Постраждалих захисників доставлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу.

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