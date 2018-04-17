За прошедшие сутки боевики совершили 52 обстрела позиций сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 52 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещено минскими договоренностями.

“На Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого, Авдеевки, Шахты „Бутовка“, Гнутово, Каменки, Новотроицкого и Широкино. Кроме этого, агрессор применил бронетранспортеры по нашим укреплениям неподалеку Водяного, вооружения БМП — около Талаковка и Гнутово, крупнокалиберные пулеметы — в районе Лебединского, Марьинки, Талаковка, Пищевика и Павлополя. Также во обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Невельского, Опытно, Лебединского, Гнутово и Талаковка, а вблизи Широкино — велся снайперский огонь”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что на Луганском направлении с запрещенной 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Зайцевого. Кроме этого, агрессор применил вооружения БМП и гранатометы по украинским укреплениях под Луганским, гранатометы — неподалеку Крымского, а крупнокалиберные пулеметы — в районе Станицы Луганской и Новолуганское.

К сожалению, вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое защитников — получили ранения и еще двое военнослужащих — получили боевое травмирования. Пострадавших защитников доставлены в лечебные учреждения и оказана квалифицированная медицинская помощь.