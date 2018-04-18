Минулої доби бойовики здійснили 45 обстрілів позицій сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 45 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ загинув, троє захисників — зазнали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 45 обстрілів позицій Збройних сил України, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.
"На Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор обстріляв наші позиції в районі Водяного та Гнутового, а міномети калібру 82 мм та гранатомети – застосував по оборонцях Новотроїцького. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Авдіївки, Шахти «Бутівка», Пищевика, Верхньоторецького, Талаківки, Павлополя та Кам’янки, з озброєння БМП – під Водяним і Павлополем, з великокаліберних кулеметів – в районі Опитного та Лебединського, а стрілецької зброї – поблизу Широкиного і Невельського. Крім цього, наші опорні пункти неподалік Гнутового та Лебединського обстрілював ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Зокрема на Луганському напрямку із забороненої 152 мм артилерії, стрілецької та снайперської зброї противник обстріляв українські укріплення поблизу Зайцевого. Крім цього, із 120 мм мінометів сепаратисти вели вогонь по оборонцях Троїцького, з мінометів калібру 82 мм і гранатометів – у районі Новоолександрівки, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Луганського.
На жаль, унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець загинув. Ще троє воїнів ЗСУ – зазнали поранень. Постраждалих військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.