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За прошедшие сутки боевики совершили 45 обстрелов позиций сил АТО

Киев • УНН

 • 12544 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 45 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ погиб, трое защитников — получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки боевики совершили 45 обстрелов позиций сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещенное минскими договоренностями.

“На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши позиции в районе Водного и Гнутово, а минометы калибра 82 мм и гранатометы — применил по защитникам Новотроицкого. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по защитниках Авдеевки, Шахты „Бутовка“, Пищевики, Верхнеторецком, Талаковка, Павлополь и Каменки, из вооружения БМП — под Водяным и Павлополь, из крупнокалиберных пулеметов — в районе опытно и Лебединского, а стрелкового оружия — вблизи Широкино и Невельского. Кроме этого, наши опорные пункты неподалеку Гнутово и Лебединского обстреливал вражеский снайпер”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В частности, на Луганском направлении с запрещенной 152 мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял украинские укрепления вблизи Зайцевого. Кроме этого, с 120 мм минометов сепаратисты вели огонь по защитникам Троицкого, из минометов калибра 82 мм и гранатометов — в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов — по защитниках Луганского.

К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий погиб. Еще трое воинов ВСУ — получили ранения. Пострадавших военнослужащих оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

Украинские Национальные Новости

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