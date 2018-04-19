У штабі АТО попередили про негативні гуманітарні наслідки через закриття ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Ситуація навколо Донецької фільтрувальної станції без швидкого вирішення проблеми може призвести до серйозних гуманітарних наслідків. Про це йдеться у заяві прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ситуація, що відбувається навколо закриття Донецької фільтрувальної станції, викликає глибоке занепокоєння керівництва Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, стабільна робота цього критичного об’єкту цивільної інфраструктури є важливою для сотень тисяч українців, які проживають як на підконтрольних Україні, так і територіях, тимчасово окупованих російсько-окупаційними військами.
Наголошується, що Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою Авдіївку, Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату та низку невеликих селищ. Тож закриття цієї станції на тривалий час може спричинити серйозні гуманітарні наслідки й ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.
У штабі АТО переконані, що ситуація навколо Донецької фільтрувальної станції спеціально інсценована та спровокована ватажками окупаційної адміністрації РФ напередодні засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, аби черговий раз дискредитувати сили Антитерористичної операції та мати додатковий важіль тиску на українську сторону переговорного процесу у Мінську.
“Штаб Антитерористичної операції закликає представників міжнародних безпекових й гуманітарних організацій сприяти якомога швидшому вирішенню ситуації із закриттям Донецької фільтрувальної станції та не допустити погіршення гуманітарної ситуації у регіоні. Як і раніше, зі свого боку штаб АТО гарантує безпеку роботи станції та її працівників”, — зазначається у заяві.
Нагадаємо, 18 квітня тимчасово зупинили роботу Донецької фільтрувальної станції.