В Шотландии два альпиниста погибли под лавиной
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Два человека погибли и ещё двое получили ранения врезультате схождения лавины с наивысшей горы британских островов Бен-Невис в Шотландии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Инцидент произошел во вторник около полудня на хребте Грампиан (на высоте 1345 метров) недалеко от города Форт-Уильям.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили об опасности походов в Карпаты из-за снежных лавин.
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Напомним, в Украинских Карпатах, в пределах Ивано-Франковской области, обнаружили схождение трех лавин.
Отметим, с начала года в горах Украины спасли 290 туристов.