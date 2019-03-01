С начала года в горах спасены 290 туристов

"С начала 2019 года на объектах туристической отрасли в зонах ответственности, обслуживаемых горными поисково-спасательными подразделениями ГСЧС Украины спасено уже 291 человека. Только представьте, сколько граждан ежедневно рискуют жизнью, отправляясь в горы пренебрегая предостережениями спасателей", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, 26 февраля, в районе горы Говерла Раховского района потерялись двое туристов. Несмотря на сложные погодные условия поиски продолжались всю ночь и продолжаются в настоящее время, с пострадавшими есть связь.



Напомним, вчера, 28 февраля, во время спуска с горы Говерла потерялись двое туристов из Одессы, мужчина и женщина. С помощью мобильной связи спасатели зафиксировали координат пострадавших и уже 1 марта в 9:30 туристов было найдено.



