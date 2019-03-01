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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 51309 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125507 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117508 просмотра

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С начала года в горах спасены 290 туристов

С начала года в горах спасены 290 туристов

Киев  •  УНН

 • 7959 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. С начала 2019 года спасено 291 человека на объектах туристической отрасли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"С начала 2019 года на объектах туристической отрасли в зонах ответственности, обслуживаемых горными поисково-спасательными подразделениями ГСЧС Украины спасено уже 291 человека. Только представьте, сколько граждан ежедневно рискуют жизнью, отправляясь в горы пренебрегая предостережениями спасателей", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, 26 февраля, в районе горы Говерла Раховского района потерялись двое туристов. Несмотря на сложные погодные условия поиски продолжались всю ночь и продолжаются в настоящее время, с пострадавшими есть связь.

Напомним, вчера, 28 февраля, во время спуска с горы Говерла потерялись двое туристов из Одессы, мужчина и женщина. С помощью мобильной связи спасатели зафиксировали координат пострадавших и уже 1 марта в 9:30 туристов было найдено.

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