На Говерлі загубилися двоє туристів, тривають пошуки

“Учора, 26 лютого, о 20:50 в оперативно-рятувальну службу Закарпаття надійшла інформація, що в районі гори Говерла Рахівського району під час проходження туристичного маршруту втратили орієнтир на місцевості та заблукали двоє туристів (чоловік та жінка). Про це рятувальників повідомили поліцейські до яких за номером 102 і звернулись туристи. Далі рятувальники у телефонному режимі дізнались в потерпілих про орієнтовні координати їхнього місця знаходження. Також вони розповіли, що сильний вітер здув у них палатку і вони викопали заглиблення в снігу й чекають на допомогу”, — повідомили рятувальники.

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У пошуках задіяно дві рятувальні групи. В пошуково-рятувальній операції, яка тривала цілу ніч, а зараз продовжується, бере участь 11 чоловік та дві одиниці спецтехніки. Надзвичайники рухаються у двох напрямках: зі сторони с. Богдан та с. Лазещина Рахівського району.

“Пошуково-рятувальні роботи утруднюються через дуже погані погодні умови: в горах іде сильний сніг, погана видимість та сильний вітер. На щастя, з потерпілими є зв’язок”, — додали у прес-службі.

Нагадаємо, рятувальники спустили ще чотирьох туристів з гори Піп Іван.



