Туристів закликали не ходити у Карпати під час негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Рятувальники закликають громадян не виходити в гори під час погіршення погодних умов. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС України, передає УНН.
"Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій за участю туристів, усім любителям активного зимового відпочинку у горах радимо завжди дотримуватися правил безпеки та слідкувати за сніголавинною ситуацією на ресурсі Укргідрометцентра", - вказали рятувальники.
При цьому у відомстві нагадали про інцидент, який стався під час сходження групи туристів на вершину гори Піп Іван на вихідних. "Надвисоку ціну довелося заплатити двом туристам під час спроби сходження", - додали рятувальники.