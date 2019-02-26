Туристів закликали не ходити у Карпати під час негоди

"Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій за участю туристів, усім любителям активного зимового відпочинку у горах радимо завжди дотримуватися правил безпеки та слідкувати за сніголавинною ситуацією на ресурсі Укргідрометцентра", - вказали рятувальники.

При цьому у відомстві нагадали про інцидент, який стався під час сходження групи туристів на вершину гори Піп Іван на вихідних. "Надвисоку ціну довелося заплатити двом туристам під час спроби сходження", - додали рятувальники.