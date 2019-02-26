Туристов призвали не ходить в Карпаты во время непогоды

"Учитывая увеличение количества чрезвычайных происшествий с участием туристов, всем любителям активного зимнего отдыха в горах советуем всегда соблюдать правила безопасности и следить за снеголавинной ситуацией на ресурсе Укргидрометцентра", - указали спасатели.

При этом в ведомстве напомнили об инциденте, который произошел во время восхождения группы туристов на вершину горы Поп Иван на выходных. "Сверхвысокую цену пришлось заплатить двум туристам при попытке восхождения", - добавили спасатели.