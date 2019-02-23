ДСНС: під час підняття на гору в Карпатах групи туристів - загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Карпатах, на території Івано-Франківській області, 22 лютого загинули 2 туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС України.
22 лютого о 21:45 до ДСНС надійшла інформація, що до пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван звернулася група туристів (8 осіб), які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський.
“О 21:30 до рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями (один з них без ознак життя), п’ятеро туристів прибули самостійно. Станом на 22:10 з групи туристів на горі Піп Іван загинуло 2 особи, решта 6 туристів перебувають в приміщенні рятувального посту. Загроза життю відсутня”, — повідомили рятувальники.
Нагадуємо, в українських Карпатах внаслідок снігопадів та хуртовин у п’ятницю, 22 лютого, очікувалася значна сніголавинна небезпека.