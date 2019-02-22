У Карпатах лавинна небезпека через хуртовини

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"22 лютого, внаслідок снігопадів та хуртовин, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, на перевальних ділянках доріг у горах вранці 22 лютого переважно сніг. На Торунському перевалі сніговий покрив досягає 5 см (на грунті). Температура повітря -2...+1°С.

Стан покриття: переважно мокре, на Яблунецькому та Вишківському перевалах місцями засніжене.