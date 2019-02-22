До кінця тижня в Україні очікуються морози до 18 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. До кінця поточного тижня в Україні очікується значне похолодання, на вихідних, 23-24 лютого, температура повітря знизиться місцями до 18 градусів морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 22-24 лютого зміна погодних умов: 22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу", - вказали у відомстві.
"23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні 22 лютого температура вдень сягне 2 градусів тепла.