К концу недели в Украине ожидаются морозы до 18 градусов

"По данным Укргидрометцентра, 22-24 февраля изменение погодных условий: 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег, снижение температуры в Украине ночью до 3-10° мороза, днем до 0-6° мороза", - указали в ведомстве.

"23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 22 февраля температура днем достигнет 2 градусов тепла.