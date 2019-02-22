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Сьогодні в Україні сніжитиме, подекуди ожеледиця

Сьогодні в Україні сніжитиме, подекуди ожеледиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні у п'ятницю, 22 лютого, сніжитиме, подекуди - сніг з дощем, на дорогах ожеледиця. Температура вдень сягне 2 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"22 лютого в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині сніг місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північний 7-12 м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура повітря вдень на півночі Лівобережжя -7...-2°С. На Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині протягом доби -3...+2°С.

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди до кінця тижня.

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