Сьогодні в Україні сніжитиме, подекуди ожеледиця

"22 лютого в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині сніг місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північний 7-12 м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура повітря вдень на півночі Лівобережжя -7...-2°С. На Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині протягом доби -3...+2°С.

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди до кінця тижня.