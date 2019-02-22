Сьогодні в Україні сніжитиме, подекуди ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні у п'ятницю, 22 лютого, сніжитиме, подекуди - сніг з дощем, на дорогах ожеледиця. Температура вдень сягне 2 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"22 лютого в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині сніг місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно північний 7-12 м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.
Температура повітря вдень на півночі Лівобережжя -7...-2°С. На Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині протягом доби -3...+2°С.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди до кінця тижня.