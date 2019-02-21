Українців попередили про погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов з сильними вітрами у четвер і зміною погоди 22-24 лютого на сніжну і морозну. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 21 лютого в більшості областей країни пориви вітру 15-20 м/с. 22-24 лютого зміна погодних умов", - повідомили у відомстві.
Так, 22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу.
23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу.
Нагадаємо, 21 лютого на Лівобережжі мокрий сніг, на заході - дощ.