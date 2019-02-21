Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий с сильными ветрами в четверг и изменением погоды 22-24 февраля на снежную и морозную. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 21 февраля в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м/с. 22-24 февраля изменение погодных условий", - сообщили в ведомстве.
Так, 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег, снижение температуры в Украине ночью до 3-10° мороза, днем до 0-6° мороза.
23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза.
Напомним, 21 февраля на Левобережье мокрый снег, на западе - дождь.