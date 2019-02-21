На Лівобережжі сьогодні мокрий сніг, на заході - дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У четвер, 21 лютого, на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, вдень на заході України невеликий дощ. Температура повітря знизиться до 3 градусів тепла удень на більшості території країни, повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"21 лютого на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, вдень в західних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів", - повідомили синоптики.
У північно-східній частині та Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вдень на півдні та заході країни 3-8° тепла).
Нагадаємо, в Україні до кінця тижня очікується погіршення погодних умов - зі снігом 22 лютого та суттєвими морозами 23-24 лютого - до 10 градусів нижче нуля удень та 18 градусів з позначкою "мінус" уночі.