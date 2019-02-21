На Левобережье сегодня мокрый снег, на западе - дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В четверг, 21 февраля, на Левобережье небольшой мокрый снег, днем на западе Украины небольшой дождь. Температура воздуха снизится до 3 градусов тепла днем на большинстве территории страны, сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"21 февраля на Левобережье небольшой мокрый снег, днем в западных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
В северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем на юге и западе страны 3-8° тепла).
Напомним, в Украине до конца недели ожидается ухудшение погодных условий - со снегом 22 февраля и существенными морозами 23-24 февраля - до 10 градусов ниже нуля днем и 18 градусов с отметкой "минус" ночью.