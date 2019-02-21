На Левобережье сегодня мокрый снег, на западе - дождь

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59250 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124900 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126554 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127590 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124109 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157350 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117742 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141355 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145231 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130523 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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На Левобережье сегодня мокрый снег, на западе - дождь

На Левобережье сегодня мокрый снег, на западе - дождь

Киев  •  УНН

 • 15073 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В четверг, 21 февраля, на Левобережье небольшой мокрый снег, днем на западе Украины небольшой дождь. Температура воздуха снизится до 3 градусов тепла днем на большинстве территории страны, сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"21 февраля на Левобережье небольшой мокрый снег, днем в западных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

В северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем на юге и западе страны 3-8° тепла).

Напомним, в Украине до конца недели ожидается ухудшение погодных условий - со снегом 22 февраля и существенными морозами 23-24 февраля - до 10 градусов ниже нуля днем и 18 градусов с отметкой "минус" ночью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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