Сегодня в Украине будет идти снег, местами гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Украине в пятницу, 22 февраля, будет идти снег, местами - снег с дождем, на дорогах гололедица. Температура днем достигнет 2 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области снег местами с дождем, местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
На дорогах местами гололедица.
Ветер северный 7-12 м/с, в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, метели.
Температура воздуха днем на севере Левобережья -7...-2°С. На Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Николаевской протяжении суток -3...+2°С.
Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погоды до конца недели.