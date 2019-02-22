Сегодня в Украине будет идти снег, местами гололедица

"22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области снег местами с дождем, местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

На дорогах местами гололедица.

Ветер северный 7-12 м/с, в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, метели.

Температура воздуха днем на севере Левобережья -7...-2°С. На Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Николаевской протяжении суток -3...+2°С.

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погоды до конца недели.