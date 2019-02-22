Водіїв попередили про засніжені дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На ранок п'ятниці, 22 лютого, сніжить у 12 областях України, на перевалах у Карпатах також переважно сніг, автодороги державного значення у Вінницькій та Волинській областях місцями засніжені. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
"Стан покриття на автодорогах державного значення: переважно мокре, у Вінницькій та Волинській областях місцями засніжене. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено", - повідомили дорожники.
Сьогодні вранці місцями сніг у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Закарпатській областях, в яких покриття снігу досягає 1-2 см; опади у вигляді дощу у Одеській та Чернівецькій областях, на решті території без опадів.
Середня температура повітря в більшості областей -5...+1°С.
На перевальних ділянках доріг переважно сніг. На Торунському перевалі сніговий покрив досягає 5 см (на грунті). Температура повітря -2...+1°С. Стан покриття: переважно мокре, на Яблунецькому та Вишківському перевалах місцями засніжене.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 408 одиниць техніки та 537 робітники.
Нагадаємо, в Україні 22 лютого сніжитиме, подекуди - сніг з дощем, на дорогах ожеледиця, місцями можливі хуртовини. Температура вдень сягне 2 градусів тепла.