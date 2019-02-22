Водіїв попередили про засніжені дороги

КИЇВ. 22 лютого. УНН. На ранок п'ятниці, 22 лютого, сніжить у 12 областях України, на перевалах у Карпатах також переважно сніг, автодороги державного значення у Вінницькій та Волинській областях місцями засніжені. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".