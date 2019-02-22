Водителей предупредили о заснеженных дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На утро пятницы, 22 февраля, снежит в 12 областях Украины, на перевалах в Карпатах также преимущественно снег, автодороги государственного значения в Винницкой и Волынской областях местами заснеженные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в основном мокрое, в Винницкой и Волынской областях местами заснеженное. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", - сообщили дорожники.
Сегодня утром местами снег в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Закарпатской областях, в которых покрытие снега достигает 1-2 см; осадки в виде дождя в Одесской и Черновицкой областях, на остальной территории без осадков.
Средняя температура воздуха в большинстве областей -5...+1°С.
На перевальных участках дорог преимущественно снег. На Торунском перевале снежный покров достигает 5 см (на грунте). Температура воздуха -2...+1°С. Состояние покрытия: в основном мокрое, на Яблунецком и Вышковском перевалах местами заснеженное.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 408 единиц техники и 537 рабочих.
Напомним, в Украине 22 февраля будет идти снег, местами - снег с дождем, на дорогах гололедица, местами возможны метели. Температура днем достигнет 2 градусов тепла.