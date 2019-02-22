В Карпатах лавинная опасность из-за метелей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В украинских Карпатах в результате снегопадов и метелей в пятницу, 22 февраля, ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"22 февраля, в результате снегопадов и метелей, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, на перевалочных участках дорог в горах утром 22 февраля преимущественно снег. На Торунском перевале снежный покров достигает 5 см (на грунте). Температура воздуха -2...+ 1°С.
Состояние покрытия: в основном мокрое, на Яблунецком и Вышковском перевалах местами заснеженное.