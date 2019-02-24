Рятувальники спустили ще 4 туристів з гори Піп Іван

“О 09:10 рятувальники та волонтери розпочали супровід групи 4 чоловік з гори Піп Іван до урочища Погорілець. Станом на 12:30 потерпілих 4 чоловік доставлено до урочища Погорілець. Після медичного огляду від подальшої госпіталізації відмовились та направились до місця постійного проживання”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що станом на 14:40 тіла 2 туристів доставлено до урочища Погорілець та передано працівникам правоохоронних органів.

Всього залучено 48 осіб, від Управління ДСНС в області 31 чоловік особового складу на 7 одиницях техніки, 15 волонтерів та 2 військовослужбовці відділу прикордонної служби “Шибене” Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління ДПС України.

Як повідомляв УНН, рятувальники відновили аварійно-рятувальні роботи по спуску туристів з гори Піп Іван на Прикарпатті.



Нагадаємо, через складні погодні умовами з вершини гори Піп Іван решту туристів планують спустити 24 лютого.



Гірські рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги двох потерпілих туристів з гори Піп Іван.

У Карпатах, на території Івано-Франківській області, 22 лютого загинули 2 туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський.