Рятувальна операція на горі Піп Іван: спуск решти туристів планують на завтра

“У зв’язку зі складними погодними умовами спуск (з вершини гори Піп Іван — ред.) решти туристів планується виконати 24 лютого”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначив начальник чергової зміни ДСНС України в Івано-Франківській області з вершини гори залишилося спустити чотирьох туристів.

Нагадаємо, гірські рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги двох потерпілих туристів з гори Піп Іван.

Як повідомляв УНН, у Карпатах, на території Івано-Франківській області, 22 лютого загинули 2 туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський.