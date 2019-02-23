Рятувальна операція на горі Піп Іван: спуск решти туристів планують на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Через складні погодні умовами з вершини гори Піп Іван решту туристів планують спустити 24 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“У зв’язку зі складними погодними умовами спуск (з вершини гори Піп Іван — ред.) решти туристів планується виконати 24 лютого”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначив начальник чергової зміни ДСНС України в Івано-Франківській області з вершини гори залишилося спустити чотирьох туристів.
Нагадаємо, гірські рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги двох потерпілих туристів з гори Піп Іван.
Як повідомляв УНН, у Карпатах, на території Івано-Франківській області, 22 лютого загинули 2 туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський.