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Двох травмованих туристів спустили з гори Піп Іван і передали медикам

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Гірські рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги двох потерпілих туристів з гори Піп Іван. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“О 15:45 з вершини гори Піп Іван до урочища Погрілець гірські рятувальники транспортували та передали бригаді швидкої медичної допомоги першого потерпілого 1984 року народження. Чоловіка направлено до Верховинської ЦРЛ”, — йдеться в повідомленні.

Також, о 16:19 медикам передали другого потерпілого 1987 року народження, якого теж направили до Верховинської ЦРЛ.

За інформацією ДСНС, обоє потерпілих "з гіпотермією та обмороженням кінцівок і обличчя".

Нагадаємо, рятувальна група о 13:30 розпочала транспортування на спеціальних ношах з гори Піп Іван двох травмованих туристів.

Як повідомляв УНН, у Карпатах, на території Івано-Франківській області, 22 лютого загинули 2 туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський.

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