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Рятувальники почали спускати з гори Піп Іван двох травмованих туристів (уточнено)

Рятувальники почали спускати з гори Піп Іван двох травмованих туристів (уточнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Рятувальна група о 13:30 розпочала транспортування на спеціальних ношах з гори Піп Іван двох травмованих туристів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“О 13:30 рятувальна група (10 рятувальників та 3 волонтери) розпочала транспортування на спеціальних ношах з гори Піп Іван двох (травмованих — ред.) туристів. З рештою туристів залишилися троє рятувальники Явірницького пошуково-рятувального відділення та один волонтер”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, о 11:10 пошуково-рятувальна група ДСНС прибула до рятувального поста на гору Піп Іван для супроводу туристів та транспортування тіл загиблих. Проте, змушена чекати покращення погодних умов.

Як повідомляв УНН, у Карпатах, на території Івано-Франківській області, 22 лютого загинули 2 туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський.

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