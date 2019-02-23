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Тіла туристів, які загинули на горі Піп Іван, не можуть спустити через негоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні, о 11:10 пошуково-рятувальна група ДСНС прибула до рятувального поста на гору Піп Іван для супроводу туристів та транспортування тіл загиблих. Проте, змушена чекати покращення погодних умов. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“На даний час (станом на 11:10) пошуково-рятувальна група ДСНС разом з туристами очікують покращення погодних умов для початку спуску. В горах спостерігається ускладнення погодних умов: температура повітря 22 градусів морозу, сильний вітер, нульова видимість снігові перемети подекуди сягають до 1,5-2 метрів”, — йдеться в повідомленні.

Також, для проведення заходів з супроводу групи туристів до підніжжя гори залучено рятувальників Івано-Франківського, Косівського та Верховинського ПРВ СПРЧ АРЗ СП в кількості 34 чоловік особового складу та шість одиниць техніки.

Нагадаємо, у Карпатах, на території Івано-Франківській області, 22 лютого загинули 2 туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський.

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