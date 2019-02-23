Тела туристов, погибших на горе Поп Иван, не могут спустить из-за непогоды

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 21499 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 43811 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120325 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123037 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124496 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122534 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154799 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117340 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141283 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Тела туристов, погибших на горе Поп Иван, не могут спустить из-за непогоды

Тела туристов, погибших на горе Поп Иван, не могут спустить из-за непогоды

Киев  •  УНН

 • 48850 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня, в 11:10 поисково-спасательная группа ГСЧС прибыла на спасательный пост на гору Поп Иван для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших. Однако, вынуждена ждать улучшения погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В настоящее время (по состоянию на 11:10) поисково-спасательная группа ГСЧС вместе с туристами ожидают улучшения погодных условий для начала спуска. В горах наблюдается осложнение погодных условий: температура воздуха 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость снежные переметы иногда достигают 1,5-2 метров", - говорится в сообщении.

Также, для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы привлечены спасатели Ивано-Франковского, Косовского и Верховинского ПРВ СПРЧ АРЗ СП в количестве 34 человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, в Карпатах, на территории Ивано-Франковской области, 22 февраля погибли 2 туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.

Украинские Национальные Новости

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