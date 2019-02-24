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На горі Піп Іван відновили рятувальні роботи

На горі Піп Іван відновили рятувальні роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Рятувальники відновили аварійно-рятувальні роботи по спуску туристів з гори Піп Іван на Прикарпатті. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України в Івано-Франківській області.

“24 лютого о 07:30 відновлено проведення аварійно-рятувальних робіт на горі Піп Іван. З підніжжя на вершину гори направляється рятувальна група в складі 14 рятувальників СПРЧ та 5 волонтерів. На пості з туристами знаходяться 5 рятувальників СПРЧ та 1 волонтер”, — йдеться у повідомленні.

Всього залучено від Управління ДСНС в області 36 чоловік особового складу на 5 одиницях техніки.

На високогір’ї спостерігається хмарна погода, видимість добра, вітер 10 м/с, температура повітря — 16 градусів.

Як повідомляв УНН, через складні погодні умовами з вершини гори Піп Іван решту туристів планують спустити 24 лютого.

Нагадаємо, гірські рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги двох потерпілих туристів з гори Піп Іван.

Як повідомляв УНН, у Карпатах, на території Івано-Франківській області, 22 лютого загинули 2 туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський.

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