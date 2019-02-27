На Говерле потерялись двое туристов, продолжаются поиски
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вчера, 26 февраля, в районе горы Говерла Раховского района потерялись двое туристов. Несмотря на сложные погодные условия поиски продолжались всю ночь и продолжаются в настоящее время, с пострадавшими есть связь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"Вчера, 26 февраля, в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступила информация, что в районе горы Говерла Раховского района во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир на местности и заблудились двое туристов (мужчина и женщина). Об этом спасателям сообщили полицейские в которых по номеру 102 и обратились туристы. Далее спасатели в телефонном режиме узнали у пострадавших об ориентировочных координатах их местонахождения. Также они рассказали, что сильный ветер сдул у них палатку и они выкопали углубление в снегу и ждут помощи", - сообщили спасатели.
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В поисках задействованы две спасательные группы. В поисково-спасательной операции, которая продолжалась всю ночь, а сейчас продолжается, участвует 11 человек и две единицы спецтехники. Чрезвычайники движутся в двух направлениях: со стороны с. Богдан и с. Лазещина Раховского района.
"Поисково-спасательные работы затрудняются из-за очень плохих погодных условий: в горах идет сильный снег, плохая видимость и сильный ветер. К счастью, с пострадавшими есть связь", - добавили в пресс-службе.
Напомним, спасатели спустили еще четырех туристов с горы Поп Иван.