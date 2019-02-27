На Говерле потерялись двое туристов, продолжаются поиски

"Вчера, 26 февраля, в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступила информация, что в районе горы Говерла Раховского района во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир на местности и заблудились двое туристов (мужчина и женщина). Об этом спасателям сообщили полицейские в которых по номеру 102 и обратились туристы. Далее спасатели в телефонном режиме узнали у пострадавших об ориентировочных координатах их местонахождения. Также они рассказали, что сильный ветер сдул у них палатку и они выкопали углубление в снегу и ждут помощи", - сообщили спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туристов призвали не ходить в Карпаты во время непогоды



В поисках задействованы две спасательные группы. В поисково-спасательной операции, которая продолжалась всю ночь, а сейчас продолжается, участвует 11 человек и две единицы спецтехники. Чрезвычайники движутся в двух направлениях: со стороны с. Богдан и с. Лазещина Раховского района.

"Поисково-спасательные работы затрудняются из-за очень плохих погодных условий: в горах идет сильный снег, плохая видимость и сильный ветер. К счастью, с пострадавшими есть связь", - добавили в пресс-службе.

Напомним, спасатели спустили еще четырех туристов с горы Поп Иван.



