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З початку року у горах врятовано 290 туристів

З початку року у горах врятовано 290 туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. З початку 2019 року врятовано 291 людину на об’єктах туристичної галузі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“З початку 2019 року на об’єктах туристичної галузі в зонах відповідальності, що обслуговуються гірськими пошуково-рятувальними підрозділами ДСНС України врятовано вже 291 людину. Тільки уявіть, скільки громадян щодня ризикують власним життям, вирушаючи у гори нехтуючи застереженнями рятувальників”, — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, 26 лютого, в районі гори Говерла Рахівського району загубились двоє туристів. Попри складні погодні умови пошуки продовжувались цілу ніч і тривають наразі, з потерпілими є зв’язок.

Нагадаємо, вчора, 28 лютого, під час спуску з гори Говерла загубились двоє туристів з Одеси, чоловік і жінка. За допомогою мобільного зв’язку рятувальники зафіксували координат потерпілих і вже 1 березня о 9:30 туристів було знайдено.

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