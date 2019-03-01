У Карпатах знайшли заблукалих туристів з Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Вчора, 28 лютого, під час спуску з гори Говерла загубились двоє туристів з Одеси, чоловік і жінка. За допомогою мобільного зв’язку рятувальники зафіксували координат потерпілих і вже 1 березня о 9:30 туристів було знайдено. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За допомогою мобільного зв’язку рятувальниками було зафіксовано координати ймовірного місця знаходження потерпілих. До пошуків було залучено 16 чоловік особового складу — три групи пошуково-рятувальних відділень м. Рахів, с. Лазещина та смт Ворохта, і вже о 9:30 1 березня туристів було знайдено та розпочато спуск з гори”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час спуску з гори Говерла загубились двоє туристів з Одеси, чоловік і жінка, туристка травмована.