У Карпатах знайшли заблукалих туристів з Одеси

“За допомогою мобільного зв’язку рятувальниками було зафіксовано координати ймовірного місця знаходження потерпілих. До пошуків було залучено 16 чоловік особового складу — три групи пошуково-рятувальних відділень м. Рахів, с. Лазещина та смт Ворохта, і вже о 9:30 1 березня туристів було знайдено та розпочато спуск з гори”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час спуску з гори Говерла загубились двоє туристів з Одеси, чоловік і жінка, туристка травмована.



