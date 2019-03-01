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На горі Говерла загубилися двоє одеситів, один травмований

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Під час спуску з гори Говерла загубились двоє туристів з Одеси, чоловік і жінка. Туристка травмована. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України у Закарпатській області.

“28 лютого о 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою туристів (спуску з г. Говерла в сторону полонини Козмещик) Рахівського району травмувалась туристка. Туристів двоє, чоловік та жінка. За попередньою інформацією вони є мешканцями м. Одеса”, — йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються через загрозу сходження лавини, круті схили, обледеніння снігового покрову та відсутність мобільного зв’язку в місці проведення пошуків.

Сьогодні о 07:30 на допомогу рятувальникам Закарпаття додатково залучено Ворохтянське гірське пошуково-рятувальне відділення У ДСНС України у Івано-Франківській області.

Нагадаємо, 26 лютого, в районі гори Говерла Рахівського району загубились двоє туристів. Попри складні погодні умови пошуки продовжувались цілу ніч і тривають наразі, з потерпілими є зв’язок.

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