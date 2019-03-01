На горі Говерла загубилися двоє одеситів, один травмований

“28 лютого о 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою туристів (спуску з г. Говерла в сторону полонини Козмещик) Рахівського району травмувалась туристка. Туристів двоє, чоловік та жінка. За попередньою інформацією вони є мешканцями м. Одеса”, — йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються через загрозу сходження лавини, круті схили, обледеніння снігового покрову та відсутність мобільного зв’язку в місці проведення пошуків.

Сьогодні о 07:30 на допомогу рятувальникам Закарпаття додатково залучено Ворохтянське гірське пошуково-рятувальне відділення У ДСНС України у Івано-Франківській області.

Нагадаємо, 26 лютого, в районі гори Говерла Рахівського району загубились двоє туристів. Попри складні погодні умови пошуки продовжувались цілу ніч і тривають наразі, з потерпілими є зв’язок.



