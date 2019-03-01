На горе Говерла потерялись двое одесситов, один травмирован
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Во время спуска с горы Говерла потерялись двое туристов из Одессы, мужчина и женщина. Туристка травмирована. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"28 февраля в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов (спуска с г. Говерла в сторону долины Козмещик) Раховского района травмировалась туристка. Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями г. Одесса", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы осложняются из-за угрозы схода лавин, крутые склоны, обледенение снежного покрова и отсутствие мобильной связи в месте проведения поисков.
Сегодня в 07:30 на помощь спасателям Закарпатья дополнительно привлечено Ворохтянское горно поисково-спасательное отделение В ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Напомним, 26 февраля, в районе горы Говерла Раховского района потерялись двое туристов. Несмотря на сложные погодные условия поиски продолжались всю ночь и продолжаются в настоящее время, с пострадавшими связь.