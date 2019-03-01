В Карпатах нашли заблудившихся туристов из Одессы

"С помощью мобильной связи спасателями было зафиксировано координаты вероятного места нахождения пострадавших. К поискам были привлечены 16 человек личного состава - три группы поисково-спасательных отделений м. Рахов, с. Лазещина и пгт Ворохта, и уже в 9:30 1 марта туристов было найдено и начато спуск с горы", - говорится в сообщении.

Напомним, во время спуска с горы Говерла потерялись двое туристов из Одессы, мужчина и женщина, туристка травмирована.



