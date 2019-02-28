У Карпатах зберігається лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сьогодні, у четвер, 28 лютого , у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ДСНС України.
“28 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, рятувальники знайшли туристів, які позавчора ввечері заблукали в районі гори Говерла.