У Карпатах зберігається лавинна небезпека

“28 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про можливе погіршення імунітету та мігрені через погоду

Як повідомляв УНН, рятувальники знайшли туристів, які позавчора ввечері заблукали в районі гори Говерла.