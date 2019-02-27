Рятувальники знайшли двох туристів, які загубились на Говерлі

“Близько 10:00 однією з пошуково-рятувальних груп знайдено туристів, які заблукали вчора в районі гори Говерла. Наразі рятувальники ДСНС надають долікарську допомогу постраждалим, адже ті отримали переохолодження”, — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники супроводжують туристів до найближчого рятувального будиночка, аби там відігріти їх гарячим чаєм і у подальшому доправлять їх до найближчого населеного пункту.

Нагадаємо, вчора, 26 лютого, в районі гори Говерла Рахівського району загубились двоє туристів. Попри складні погодні умови пошуки продовжувались цілу ніч і тривають наразі, з потерпілими є зв’язок.



