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Рятувальники знайшли двох туристів, які загубились на Говерлі

Рятувальники знайшли двох туристів, які загубились на Говерлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Рятувальники знайшли туристів, які вчора ввечері заблукали в районі гори Говерла. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України у Закарпатській області.

“Близько 10:00 однією з пошуково-рятувальних груп знайдено туристів, які заблукали вчора в районі гори Говерла. Наразі рятувальники ДСНС надають долікарську допомогу постраждалим, адже ті отримали переохолодження”, — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники супроводжують туристів до найближчого рятувального будиночка, аби там відігріти їх гарячим чаєм і у подальшому доправлять їх до найближчого населеного пункту.

Нагадаємо, вчора, 26 лютого, в районі гори Говерла Рахівського району загубились двоє туристів. Попри складні погодні умови пошуки продовжувались цілу ніч і тривають наразі, з потерпілими є зв’язок.

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