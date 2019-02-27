Спасатели нашли двух туристов, которые потерялись на Говерле
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Спасатели нашли туристов, которые вчера вечером заблудились в районе горы Говерла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"Около 10:00 одной из поисково-спасательных групп найдено заблудившихся вчера туристов в районе горы Говерла. Сейчас спасатели ГСЧС оказывают доврачебную помощь пострадавшим, ведь те получили переохлаждение", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туристов призвали не ходить в Карпаты во время непогоды
Спасатели сопровождают туристов в ближайший спасательный домик, чтобы там отогреть их горячим чаем и в дальнейшем доставят их до ближайшего населенного пункта.
Напомним, вчера, 26 февраля, в районе горы Говерла Раховского района потерялись двое туристов. Несмотря на сложные погодные условия поиски продолжались всю ночь и продолжаются в настоящее время, с пострадавшими есть связь.