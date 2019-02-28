В Карпатах сохраняется лавинная опасность

"28 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о возможном ухудшении иммунитета и мигрени из-за погоды

Как сообщал УНН, спасатели нашли туристов, которые позавчера вечером заблудились в районе горы Говерла.