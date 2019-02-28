В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сегодня, в четверг, 28 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"28 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, спасатели нашли туристов, которые позавчера вечером заблудились в районе горы Говерла.